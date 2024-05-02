В Уфе будет проведен конкурс красоты – «Леди совершенство России». Конкурс будет проводиться в трех возрастных категориях.

За титул «Маленькая леди Совершенство России» будут бороться участницы в возрасте до 11 лет. В категории «Юная леди Совершенство России» – девочки от 12 до 18 лет. А для борьбы за звание «Леди совершенство России» приглашаются девушки в возрасте от 19 лет.

Победительницы конкурса будут иметь возможность отправиться в Москву, чтобы принять участие во всероссийском конкурсе «Красавица России».

А победительнице старшей категории будет подарена съемка на профессиональной фотосессии, публикация биографической статьи в глянцевом журнале. Кроме того, о «Леди совершенство России» будет снят репортажный сюжет с размещением на телевидении.