В течение последнего года средняя заработная плата в Тюменской области выросла сразу на 32%. В среднем тюменские работодатели готовы платит своим подчиненным 60,6 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба платформы по онлайн-рекрутингу в России HeadHunter.

Согласно опубликованного графика роста уровня средней заработной платы по сферам деятельности, наибольший рост был отмечен среди работников транспорта и логистики. В данной сфере средняя зарплата в апреле 2024 года выросла сразу на 58% в сравнении с показателями прошлого года. В денежном эквивалента заработная плата в транспортной сфере в Тюменской области теперь составляет 113,5 тысяч рублей.

В первую пятерку лидеров по наибольшему росту уровня средней заработной платы также попали сотрудник спортивных клубов, автомобильного бизнеса, специалисты рабочих профессий и работники, занятые в области сельского хозяйства. Рост уровня доходов сотрудников, занятых в данных сферах вырос в среднем на 55-51,8%.