На днях в Тюмени во Дворце спорта знаменитая российская рок-группа «Звери» дала свой концерт. На мероприятие собралось достаточно много народа. Как рассказали зрители журналистам URA.ru, во время концерта образовалась настоящая давка.

По словам одной из зрительниц по имени Екатерина, огромная толпа людей выходила с танцпола после концерта рок-группы. Однако из-за очень узкого прохода образовалась настоящая давка. Многие зрители запинались на выходе из-за высокого порога, а толпа продолжала давить.

«Естественно, люди об него (порог – ред.) запинались или просто притормаживали, чтобы перейти. А сзади вся эта масса давит на проходящего», – поделилась с журналистами Екатерина.

Кроме того, выступление кумиров нулевых чуть ли не сорвала одна обезумившая поклонница. Женщина выбежала на сцену и просто вцепилась в солиста. Роману смогли помочь охранники, оттащившие фанатку от исполнителя. Однако очевидцы утверждают, что Роман Билык немного пострадал – поклонница поцарапала его и даже укусила.