Учительница средней школы из штата Луизина попала на скамью подсудимых по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего ученика. Педагог напоила нескольких школьников алкоголем и совратила одного из них. Об этом в своем материале сообщает издание New York Post.

Правоохранительные органы начали расследование в отношении 35-летней школьной учительницы Алексы Вингертер из города Слайдел после поступления нескольких анонимных жалоб. Неизвестный источник сообщал, что педагог был замечен за неподобающими отношениями с собственными учениками.

В ходе расследования сотрудники полиции провели обыск в дому педагога и обнаружили в ее мобильном телефоне фотографии в обнаженном виде, которая она отправляла своим ученикам. В ходе допроса стало известно, что женщина водила своих учеников в бары, где покупала им алкоголь. Также стало известно минимум об одном случае, когда учительница после посиделок в баре переспала с одним из своих учеников, которому на тот момент не было еще 18 лет.