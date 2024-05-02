Ракеты российских оперативно-тактических комплексов «Искандер» аналогичны американским ATACMS, однако при этом они превосходят их практически по всем параметрам. Об этом рассказал бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик.

Одним из преимуществ он назвал дальностью «Искандеров», достигающую 500 километров. ATACMS последней модификации способны поражать цели с дистанции до 300 км, а Киеву передали боезаряды с уменьшенной дальностью.

Кроме того, квазибаллистические «Искандеры» способны изменять траекторию в полете, маневрировать, что исключает возможность их уничтожения средствами ПВО.

Украина уже использует ATACMS с уменьшенной дальностью. Создало ли это большую разницу на поле боя? Нет», — заявил Берлетик, отметив больше количество ракет у России, а также соответствие «Искандеров» современным требованиям.