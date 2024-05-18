В Славянске в субботу, 18 мая, прогремели мощные взрывы. О них рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях.

Он уточнил, что взрывы прозвучали в микрорайоне Черевковка. Через него проходит автомобильная дорога, которая соединяет Славянск с Краматорском.

Также глава администрации заявил, что пострадавших в результате взрывов нет.

Ранее депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий рассказал о линии обороны, которую главком ВСУ Александр Сырский якобы выстраивает на линии Краматорск-Константиновка-Славянск. Она требуется украинской армии не для защиты этих населенных пунктов, а для подрыва всей гражданской инфраструктуры.

Фактически, боевики ВСУ просто минируют все социальные и гражданские объекты, чтобы взорвать их, когда российские ВС начнут освобождать эти города в ДНР.