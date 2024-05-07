Российские военнослужащие уничтожили очередной украинский танк Leopard 2 в зоне проведения специальной военной операции. Боевая машина была уничтожена ударным FPV-дроном. Соответствующие кадры с моментом уничтожения украинского танка российскими бойцами были опубликованы военным корреспондентом Андреем Руденко в Телеграм-канале.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как натовскую технику преследует российский ударный FPV-дрон на проселочной дороге. Российский беспилотник приближается к украинскому танку сзади и прилетает точно в башню бронемашины. Следующий FPV-дрон ликвидировал двоих танкистов, успевших эвакуироваться из боевой машины.

Очередной танк Leopard 2 ВС Украины был уничтожен российскими военнослужащими из состава новосибирского добровольческого батальона «Вега» ВС России. Министерство обороны РФ подтвердило информацию об уничтожении очередного украинского танка Leopard 2 в зоне ответственности группировки войск «Запад».