Военнослужащие украинской армии во время пешего отступления из населенного пункта Архангельское на Авдеевском направлении попали под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Военное дело».

На опубликованных кадрах, снятых российским разведывательным беспилотным летательным аппаратом, можно увидеть, как украинские военнослужащие покидают полуразрушенные постройки и пытаются бегством по полевым тропам спастись от наступающих порядков российской армии. При этом во время бегства украинских военнослужащих по пешей колонне был нанесен артиллерийский удар.

Авторы Телеграм-канала не указывают точную дату, когда данное видео было снято на фронте. Также неизвестно, сколько военнослужащих украинской армии было ликвидировано во время артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Российской Федерации.