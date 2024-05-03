Вооруженные силы Российской Федерации использовали передвижную линию обороны, состоящую из 2 тысяч товарных вагонов, для защиты от возможного прорыва противника в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры 30-километрового «царь-поезда» были опубликованы авторами Телеграм-канала «Военный осведомитель».

На опубликованных кадрах можно увидеть очень длинный железнодорожный состав из вагонов разного типа, крепко скрепленных между собой. Состав из более чем 2 тысяч вагонов мог передвигаться самостоятельно по железной дороге поскольку в нем было несколько локомотивов. При этом состав растянулся на расстояние в 30 километров от Еленовки до Волновахи.

Подвижное оборонительное сооружение было построено российскими военнослужащими для защиты от возможного прорыва украинских сил в ДНР во время контрнаступления ВСУ. Однако исходя из текущих событий на фронте и прорыва линии фронта уже российскими бойцами в населенном пункте Очеретино, уникальное оборонительное сооружение российской армии уже не будет использовано по назначению.