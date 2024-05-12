Массовая драка подростков произошла в центральной части Саратова. Более десяти подростков подрались около торгового центра «Триумф Молл», на пересечении улиц Зарубина и Астраханская. Соответствующие кадры появились в местных пабликах и социальных сетях.

Более десяти парней подросткового возраста устроили массовую драку в центре Саратова. При этом не менее двадцати подростков наблюдали за происходящим со стороны. На опубликованных кадрах можно увидеть, как несколько подростков ногами избивают лежащую на земле около автомобиля жертву. После драка перемещается от проезжей части ближе к тротуару.

«По предварительной информации, сегодня в вечернее время на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова между молодыми людьми произошел конфликт», – сообщает представитель ГУ МВД Саратова Анастасия Захарова.

По данным правоохранительных органов, прибывшие на место правонарушения полицейские не обнаружили правонарушителей. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают участников массовой драки.