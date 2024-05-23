Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по выявленному пункту временной дислокации солдат ВС Украины. Соответствующие кадры с пылающими украинскими казармами на Яворовском полигоне под Львовом были опубликованы в Телеграм-канале Dambiev.

«Последствия ракетного удара российской армии по пункту дислокации боевиков украинских формирований и иностранных наемников на Яворовском полигоне в Львовской области в конце марта 2024 года», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

В результате ракетного удара на полигоне во временных казармах было ликвидировано и ранено около 100 бойцов ВС Украины. Сообщается, что около 30 из ликвидированных украинских военнослужащих являлись иностранными наемниками из Британии, Польши, Германии и Франции. Также известно об уничтожении порядка 15 бронемашин украинской армии. На опубликованных кадрах можно увидеть горящие палатки и остовые двухъярусных кроватей.

Ранее российская армия уже наносила ракетные удары по Яворовскому полигону, расположенному в Львовской области. В марте 2022 года ВКС РФ ракетным ударом ликвидировали порядка 200 боевиков ВСУ, проходящих подготовку на полигоне.