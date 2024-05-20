В понедельник, 20 мая под колеса эвакуатора «ГАЗ» попала семилетняя девочка. Произошло это на улице Новоселов в Рязани на пешеходном переходе рядом с домом №31.

Девочка каталась на велосипеде, когда на нее совершил наезд 32-летний водитель эвакуатора, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Ребенок получил несколько травм разной степени тяжести и был доставлен в Областную детскую клиническую больницу. По словам очевидцев, девочку увезли на реанимобиле.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств аварии. Telegram-канал «Происшествия Рязань» сообщает, что на данный момент о состоянии пострадавшей юной рязанки информации нет.