Самолет ВСУ предположительно был сбит в районе Волчанска. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Подробности глава региона не сообщает. Telegram-канал Mash ранее написал, что два самолета двигались в сторону Харьковской области с одного из полтавских аэродромов. Один из них после атаки успел вернуться обратно, второй же попал под удар ПВО как раз под Волчанском.

Речь идет предположительно об истребителе МиГ-29. Сбил его зенитно-ракетный комплекс С-400, выпустивший три ракеты по вражеским самолетам.

Также ранее появлялась информация о появлении над Волчанском истребителей МиГ-29AS, полученных Киевом от Словакии. Один из них нес американские авиабомбы GBU-39B SDB.