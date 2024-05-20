ВС Украины используют как советские самоходки 2С1 «Гвоздика», так и их модернизированные версии, созданные в странах Восточной Европы. Фото одной из таких модификаций появилось в издании Lostarmour.

Предполагается, что это польский вариант САУ «Гвоздика». На снимке видно, что на корме артиллерийской установки размещены два неизвестных устройства, которые больше всего похожи на грибы

По мнению экспертов, это датчики лазерного излучения. Они призваны вычислять беспилотные аппараты, которые по такому излучению наводятся на цель. Также это могут быть приемники сигнала GPS.

Если речь идет о датчиках, то экипаж «Гвоздики» вряд ли самостоятельно справиться с беспилотниками. Однако он получит возможность своевременно покинуть боевую машину до ее поражения дроном с лазерным наведением.