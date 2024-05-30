Национальная прокуратура Польши сообщила о задержании одного гражданина этой страны и двух жителей Белоруссии. Они обвиняются в серии поджогов. Кроме того, ведомство заявило, что задержанные якобы работали по указке России, передает РИА Новости.

Отмечается, что обвиняемые были задержаны в ходе расследования дела, «связанного с деятельностью иностранной разведки» на территории Польши.

Обвинения в организации преступной группы всем троим уже предъявлены. В заявлении прокуратуры говорится, что они участвовали в совершении диверсий в обмен на «обещания материальной выгоды», организовывали поджоги в нескольких регионах Польши.

Никаких доказательств связи задержанных со спецслужбами РФ или какими-либо другими иностранными разведками прокуратура не приводит.