В полиции Лос-Анджелеса решили расследовать смерть Мэттью Перри

Лос-анджелесская полиция (LAPD) совместно с Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) начали уголовное расследование обстоятельств, при которых звезда прославленного ситкома «Друзья», умерший от острой реакции на кетамин полгода назад, сумел получить рецептурный препарат. Источник: The Guardian.

Перри погиб в 54-летнем возрасте в последние дни октября 2023 года, находясь в гидромассажной ванне в собственном доме. По словам судмедэксперта из Лос-Анджелеса, анализ содержимого желудка кинозвезды позволил выявить следы кетамина, иногда используемого при лечении депрессии.

При этом вскрытие показало, что уровень обезболивающего препарата в крови известного актера аналогичен уровням при общей анестезии. «Учитывая столь значительный уровень кетамина, выявленный в ходе посмертного исследования крови Перри, основными летальными последствиями в данном случае выступили в равной степени чрезмерная стимуляция сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания», – так указано в отчете судмедэксперта.

Вскрытие также позволило установить факторы, способствовавшие смерти Перри – утопление, развитие ишемической болезни сердца и наличие в организме бупренорфина. Последний представляет собой препарат, применяемый в США для излечения опиоидной зависимости. Об использовании бупренорфина звезда «Друзей» открыто заявлял как во время интервью, так и своих мемуарах 2022 года. Его смерть в конце осени 2023 года была признана несчастным случаем, поскольку не было доказательств нечестной игры.

Новые обстоятельства

Сейчас специальная группа детективов LAPD и агентов DEA сосредоточилась на выяснении того, как в организме кинозвезда оказался настолько высокий уровень кетамина. Согласно изданию TMZ, первым сообщившему о вновь открытом расследовании, голливудских правоохранителей в первую очередь интересует, кто и при каких обстоятельствах предоставил Перри рецептурный препарат.

В ходе осеннего расследования было установлено, что перед своей гибелью Мэттью Перри проходил терапию кетамином в виде инфузии, пролечиваясь от тревоги и депрессии. Но поскольку последнее официальное вливание этого препарата происходило за полторы недели до инцидента, это, по словам судмедэксперта, означает, что кетамин, найденный в организме актера при вскрытии, не мог быть получен в результате медицинской процедуры.

В заключении о вскрытии отмечалось, что в теле Перри не выявлено никаких других наркотиков. По данным полиции Лос-Анджелеса, в доме звезды в престижном нейборхуде Пасифик-Палисадес не было обнаружено каких-либо наркотиков или принадлежностей для их употребления. Незадолго до своей смерти Перри утверждал в интервью, что он трезв уже 19 месяцев.

Судмедэксперт также отметил, что любимый актер, в прошлом выкуривавший по две пачки сигарет за день, страдал диабетом и хронической обструктивной болезнью легких – сочетанием заболеваний, способных вызвать закупорку дыхательных путей и проблемы с дыханием.

Это не первый случай, когда американские федеральные агенты расследуют причастность к смерти знаменитости из-за наркотиков. После фатальной передозировки 26-летнего рэпера Мака Миллера в 2018-м лос-анджелесская полиция в 2021 году арестовала и обвинила 39-летнего Райана Майкла Ривиса в продаже рэперу поддельного оксикодона, оказавшегося таблетками с фентанилом. В апреле 2022 года Ривис был приговорен к 11 годам тюрьмы.