Пророссийские подпольщики на Украине рассказали, что принудительная мобилизация и нежелание граждан служить стали хорошим источником дохода для военкомов. «Откупиться» от службы можно за 10-17 тысяч долларов в зависимости от того, удастся ли сразу выйти на нужных людей либо придется пользоваться услугами посредников.

За эти деньги человека, стоящего на учете, «вычеркивают» из базы данных. Но это еще не все. Чтобы не рисковать, лучше выехать за границу, что обойдется еще в 10 тысяч долларов.

Зарабатывают на военнообязанных украинцах и частные лица, которые предлагают провести уклониста до границы. Но в этом случае переплывать Тису или преодолевать пограничные посты нужно самостоятельно. Также велик риск попасться. И тогда, помимо потерянных безвозвратно денег человеку придется заплатить штраф. И отправится в военкомат, так как в большинстве случаев повестки вручают прямо на границе.