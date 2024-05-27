Подготовку кадров для охраны предприятий, школ, торговых центров и дошкольных учреждений может обеспечить Центр специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» в Подмосковье. Такую информацию журналистам РИА Новости сообщил инструктор Центра с позывным «Пиночет».

По его словам, «Рокот» может подготовить обученных бойцов для обеспечения охраны различных предприятий и общественных заведений, в том числе и предотвращения террористических актов.

«У нас инструкторов много, можем обучать еще людей и, например, использовать их для охраны предприятий, детских садов, школ, торговых центров, в том числе для предотвращения терактов», – сказал «Пиночет».

Центр «Рокот» расположен в Подольске. В нем проводятся курсы начальной военной подготовки, специальной тактической подготовки и прочих военных дисциплин. Инструкторами являются ветераны боевых действий, сотрудники силовых структур и квалифицированные медики.