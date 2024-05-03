В Санкт-Петербурге на площади Александра Невского знаменитый портрет Сергея Бодрова был завешен баннером. Изображение героя Бодрова (Данилы Багрова) с кинофильма «Брат» закрыли большим плакатом с персонажем из «Звездных войн» – магистром Йодой. Такую информацию сообщает издание Фонтанка.ру.

По информации издания, вероятная причина появления такого баннера – это предстоящий фестиваль кино, фантастики, компьютерных игр и попсовой культуры «Старкон». Данное мероприятие будет проходить с 4 по 5 мая в северной столице России на территории «Севкабель Порта». Изображение магистра Йоды могли разместить организаторы данного фестиваля.

Отметим, что кроме самого персонажа из «Звездных войн» на плакате есть фраза: «В ньютонах сила, брат!». По всей вероятности, это своеобразный ответ на знаменитую фразу героя Бодрова в культовой картине.

По всей вероятности, данный плакат будет закрывать знаменитое граффити лишь временно.