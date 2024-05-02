Директор одного из пермских сетевых ресторанов общественного питания отказался отпустить одну из сотрудниц на похороны близкого родственника. У работницы ресторана умер дедушка, однако руководитель отказался предоставлять положенный ей отпуск. Он сослался на то, что дедушка якобы не является близким родственником. Такую информацию сообщили авторы Телеграм-канала Ural Mash.

Однако закон оказался на стороне работницы ресторана. Согласно российскому законодательству, дедушки и бабушки относятся к близким родственникам. По Трудовому кодексу РФ, в случае смерти родственника работник имеет право взять отпуск сроком до пяти дней. Для этого необходимо подать письменное заявление.

Руководством компании была проведена внутренняя проверка, по итогу которой директор ресторана был уволен из-за нарушения прав сотрудницы. Женщине была оказана материальная помощь. Также она была восстановлена на своем рабочем месте.