Ошеломляющий успех российской армии в зоне проведения специальной военной операции беспокоит Пентагон. Об этом заявил журналистам официальный представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.

Он высказался в том духе, что задержка очередного пакета военной помощи от США «ничем не помогла» Киеву. Также Райдет анонсировал подготовку к отправке на Украину нового вооружения.

«У нас есть партнеры по всему миру, которые предоставляют помощь Украине. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя. Они пытаются добиться успехов, пусть и постепенных. Это беспокоит, конечно же», — цитирует Райдера РИА Новости.

Ранее жительница Харьковской области сообщила, что многие гражданские не уезжают из региона так как ждут российских военных.