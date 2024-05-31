Одно из самых «горячих» направлений фронта сейчас – это Часов Яр, где ВСУ все еще отчаянно сопротивляются, не желая оставлять стратегически важный населенный пункт. Оператор беспилотного летательного аппарата батальона «Барс-13» с позывным «Хакас» рассказал о ежедневной боевой работе на этом участке.

Он отметил, что на гражданке спокойно чинил бытовую технику и особо не интересовался политикой. Но специальная военная операция все изменила. Он отправился добровольцем на фронт и под руководством старших товарищей быстро освоил летное мастерство.

На кадрах беспилотник, направленный рукой оператора, влетает прямо в блиндаж противника. Также «Хакас» рассказывает, как дроны справлялись с тяжелой техникой врага.

«У них там отрабатывал, танк выезжал. Периодически каждый день, по-моему, даже. Потом он как-то выехал и больше не уехал. Мы дронами заклевали его. И все», – рассказал боец.

Он также отметил, что беспилотники не только поражают опорные пункты ВСУ, но и пресекают попытки контратак. Несколько раз противник организовывал их у населенного пункта Ивановское, но успеха так и не достиг.