В Одесском районе прогремел взрыв, предварительно сообщается об ударе ракетой «Искандер-М».

Воздушная тревога была объявлена в Одессе и области около 19:30. Спустя несколько минут раздался мощный взрыв, жители Черноморска сообщили, что у них чуть не вылетели стекла. В Одессе сообщают, что речь может идти либо о кассетном боеприпасе, либо о попадании по складу с боеприпасами, так как после первого сильного взрыва слышалось много мелких.

Власти по своему обыкновению заявили, что ракета сбита средствами противовоздушной обороны.

Напомним, утром 31 мая в Киеве прогремели сильные взрывы, сообщалось о попадании по крупному военному складу и цеху, в котором производилась сборка дронов-камикадзе