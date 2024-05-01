ВС Украины при попытке атаковать Крым ракетами ATACMS допустили грубую ошибку, из-за которой один из боезарядов сошел с курса. Это привело к обстрелу нескольких жилых домов кассетной боевой частью, рассказал Telegram-канал «Военное дело».

Авторы публикации напомнили, что Киев тайно получил от США ракеты ATACMS, которые использует для ударов по Крымскому полуострову. При этом боезаряды снабжены кассетной боевой частью, запрещенной к использованию в нескольких десятках стран мира.

Одна из таких ракет и прилетела по жилому кварталу Одессы после попытки ВСУ ударить по Крыму. Киев не разглашает информацию о погибших и пострадавших в результате этой ошибки, но известно, что несколько домов получили серьезные повреждения.

Напомним, ранее ВСУ ракетой ПВО поразили так называемый «замок Гарри Поттера», построенный над морем бывшим главой Центризбиркома Украины Сергеем Киваловым.