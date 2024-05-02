В Одессе после взрыва начался сильный пожар, рассказал портал «Страна.ua». На видеозаписи, опубликованной изданием, видны столбы огня, поднимающиеся в небо.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, речь идет о прилете ракеты «Искандер-М». После удара слышались звуки вторичной детонации. Другие подробности пока не сообщаются.

В ночь на среду после удара ВС РФ по штабу оперативного командования «Юг» на площади Куликово поле в Одессе практически весь центр был оцеплен спецслужбами и военными. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил о большом количестве автомобилей «Скорой», направившихся к штабу.

Кроме того, прогремело еще два взрыва между которыми явственно слышался звук выхода зенитной ракеты.

Также в Одессе украинская ПВО допустила грубую ошибку и атаковала так называемый «замок Гарри Поттера – особняк бывшего главы ЦИК Украины Сергея Кивалова.