В Новой Зеландии десятки тысяч пенсионеров продолжают закрывать студенческие кредиты

По данным новозеландского правительства, десятки тысяч граждан, достигших пенсионного возраста, полностью не рассчитались по своим студенческим кредитам. Источник: RNZ.

Сара, жительница г. Крайстчерч, пожелавшая сохранить анонимность, подтвердила, что большую часть своей взрослой жизни выплачивает студенческий кредит.

В молодости она получила степень бакалавра в области социологии и географии, а также имеет квалификацию организатора мероприятий. Она закончила учебу с долгом около 40 000 новозеландских долларов (около 2,2 млн руб. по текущему курсу). С тех пор Сара снизила эту сумму до 5 000 новозеландских долларов, однако теперь ей придется вновь увеличить кредитную задолженность, чтобы переквалифицироваться в преподавателя.

«Меня действительно деморализует то, что мне уже 40, а студенческий кредит продолжает висеть на мне. Я чувствую, что никогда не добьюсь успеха, ведь я уже и так приняла много решений, но они не помогли мне добиться финансовой независимости».

Финансовые наставники говорят, что задолженность по студенческому кредиту может оставаться у граждан Новой Зеландии на длительный срок. По словам одного финансового наставник из Окленда, люди, которые прожили всю жизнь с низкими доходами, иногда испытывают шок, узнав, что их пенсия будет сокращена до полного погашения студенческого кредита.

«Ранее они не могли выплачивать кредит из-за низких доходов… Но они не осознавали, что по достижении пенсионного возраста им все равно придется погашать свой студенческий кредит, только теперь из пенсии».

«Когда я говорю чиновникам: «Послушайте, да у них попросту нет денег», мне отвечают: «Им придется когда-нибудь вернуть этот кредит». Я думаю, многие новозеландцы, не сумевшие заработать много денег после завершения учебы, будут крайне удивлены, узнав об этом».

Он добавил, что от половины до трех четвертей пенсионеров, с которыми ему приходилось работать, имели студенческий кредит.

Пенсия в оплату кредита

Финансовый наставник Шула Ньюланд объяснила, что новозеландец, у которого есть студенческий кредит, также может обнаружить, что доход от KiwiSaver (прим. Discover24: обязательная сберегательная программа, средства плательщика удерживаются до достижения им 65 лет), либо от иных инвестиций был использован для его погашения.

По словам Ньюланд, новозеландских бенефициаров часто поощряют учиться ради получения достаточного пенсионного пособия, но им нередко выделяют образовательный кредит для достижения квалификации в сфере, не приносящей хороших доходов. Она добавила, что оказавшимся в затруднительном финансовом положении гражданам Новой Зеландии лучше подать заявку на приостановку погашения студенческого кредита.

Старший советник Fincap по политике Джейк Лилли заявил, что должен быть механизм, позволяющий чиновникам, собирающим долги, взглянуть на более широкую картину того, что в результате будет достигнуто.

«Они должны сделать шаг назад и спросить себя: «Подождите минутку, чего же мы пытаемся достичь в целом?». Хотим ли мы, чтобы люди могли жить комфортной жизнью и не иметь проблем, связанных с бедностью, которые возникают, когда они не могут себе позволить что-то и в конечном итоге получается плохой результат, связанный с ростом затрат, например, на госпитализации… если задолженность по студенческому кредиту приведет к тому, что кто-то не сможет включить обогреватель, когда ему будет необходим обогрев».

В настоящее время жители Новой Зеландии обязаны платить 12% от каждого заработанного новозеландского доллара с суммы, превышающей 24 128 новозеландских долларов в год. Новозеландец-пенсионер, проживающий в одиночестве, будет получать пенсионное пособие в размере чуть более 31 500 новозеландских долларов (порядка 1,76 млн. руб.) в год.

Согласно правительственным данным, на 30 июня 2023 года в островном государстве насчитывалось 21 710 заемщиков образовательных кредитов в возрасте 65 лет и старше. Из них чуть менее 16 600 проживали непосредственно в Новой Зеландии.

Сара из Крайстчерча сообщила для RNZ, что ее беспокоит перспектива получения очередного кредита в отношении для пенсионного будущего.

«Прежде я относилась к этому как к налогу, который был для меня чем-то обычным. Но теперь я хотела бы вместо этого просто иметь деньги, но, если мне хочется лучшего варианта карьеры, то придется брать кредит на учебу».