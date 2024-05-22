В Николаевской области прошла первая крупная акция протеста из-за произвола ТЦК (бывшие военкоматы на Украине). Об этом рассказал ТАСС депутат Херсонской облдумы Юрий Барбашов.

Он пояснил, что жители одного из сел не пустили военкомов в населенный пункт. Они возмущенно заявили, что там практически не осталось мужчин, всех «выгребли» сотрудники ТЦК и некому работать в поле.

Барбашов отметил, что фермеры Николаевской области постоянно жалуются на нехватку кадров, тотальная мобилизация добралась до аграрных предприятий. Некому управлять тракторами и выполнять другие работы, так как военкоматы увозят на фронт всех подчистую.

Также в Николаеве и во всем регионе мужчин на улице встретить очень сложно. Помимо женщин и инвалидов по городам и селам постоянно ходят «людоловы» из ТЦК, которые хватают всех подряд.

Люди, которые выступали за Украину и действующую власть, после таких ее действий заботятся только о себе, так как чувствуют стремительно приближающуюся агонию киевского режима. Противники властей делают то же самое, понимая, что избежать попадания в окопы будет крайне сложно.