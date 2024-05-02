Николаевское подполье сообщило 2 мая об уничтожении сразу двух вражеских объектов вблизи Очакова – порте и пансионате. Оба объекта Киев использовал для военных нужд.

Как пояснил в беседе с МК координатор подполья С. Лебедев, в пансионате размещались боевики и иностранные наемники. Местные подтвердили, что в городе замечены «молчаливые» иностранцы, которых перевозят на небольших автобусах с военными номерными знаками. В пансионате часто проводились совещания, уточнил подпольщик.

Оба удара нанесены ранним утром, так что боевики и наемники даже не успели позавтракать, пишет МК. О количестве уничтоженных вражеских солдат данных пока нет. Удар по порту, по словам Лебедева, сопровождался детонацией снарядов. В этом порту швартуются военные плавсредства. Тут же боевики изымают у местных лодки, чтобы использовать для нужд ВСУ.