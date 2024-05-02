В астраханских степях проходит фестиваль искусства «Степь», посвященный невероятным просторам региона. Данный фестиваль стартовал 28 апреля и продлится целый месяц.

1 мая в рамках мероприятия был организован необычный перфоманс в небе над селом Чаган Камызякского района Астраханской области. Участники воздушного шоу запустили в небо скульптуры из текстиля, созданные известной российской художницей Ульяной Подкорытовой.

Гости мероприятия смогли увидеть воздушные фигуры, парящие в воздухе. Среди них были парящая водяная рука, степная гидра и прочие фантастические фигуры. Главным помощником в организации открытой инсталляции стал ветер, развивающий цветные полотна. Под его ласковым прикосновением необычные творения будто бы ожили и начали движение в такт.

Во время проведения фестиваля «Степь» на территории арт-пространства «Подворье» в Астрахани все желающие могут посетить лекции биологов, искусствоведов, встретиться с писателями и археологами.