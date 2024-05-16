Снявшийся в сериале «Папины дочки» актер Андрей Светлов пропал без вести в Москве. О пропаже мужчины в полицию заявила его мать, 83-летняя Татьяна Андреевна. По словам родительницы артиста, Светлов уехал на работу, но должен был уже вернуться. С тех пор он давал о себе знать. У артиста недавно украли телефон, поэтому женщина никак не может с ним связаться.

Как отметила мать Светлова, у артиста были сложности с работой в кино, поэтому он был вынужден искать любые подработки, чтобы иметь средства для жизни. Андрей Светлов должен был поехать в город Климовск, где у него была подработка в одной строительной фирме.