Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями о вводе войск на Украину напрашивается на лобовое столкновение ядерных держав, заявили в МИД России.

Отмечается, что заявления Макрона являются совершенно безответственными и бездумными.

«Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наёмников из французского “Иностранного легиона” уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооружённую конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Также МИД сообщил, что действия Макрона тщательно фиксируются. Он продолжает заявлять о военных учениях НАТО, а также о других мероприятиях, которые, несомненно, собирается подкреплять имеющимся в распоряжении своей страны ядерным оружием.

Действия Франции и других стран обостряют ситуацию на Украине и направлены на то, чтобы спровоцировать вооруженное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом, заявили в ведомстве.