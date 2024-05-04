Саммит по «формуле мира» Зеленского, который пройдет в Швейцарии, не имеет никакого смысла, заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник. Он пояснил, что переговоры без участия Москвы и Минска абсолютно бесперспективны.

«Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено», – заявил политик.

На конференции по Украине, которая пройдет 15-16 мая рядом с швейцарским городом Люцерн, будут присутствовать представители 160 государств. По словам посла России в Берне Сергея Гармонина, РФ не участвовала бы в этом мероприятии даже при наличии приглашения. Это не более чем бессмысленная пиар-акция.

Также об отсутствии смысла в переговорах без участия России ранее заявил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.