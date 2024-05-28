Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обнаружении российскими военнослужащими в освобожденных Крынках множества тел украинских бойцов. Отмечается, что в нескольких подвалах населенного пункта были найдены горы трупов.

«Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых „морских пехотинцев“», – написал губернатор региона в своем Телеграм-канале.

Напомним, село Крынки было полностью зачищено от ВСУ российскими силами. Как сообщил Владимир Сальдо, после потери контроля в Крынках киевский режим решил выдать «зраду» за «перемогу».

Украинские власти заявляют, что ВСУ якобы самостоятельно вышли из Крынок и заняли более выгодные рубежи в смежном селе – Казачьи Лагеря. В качестве доказательства они привели видеозапись с украинским флагом, водруженным на водонапорную башню при въезде в населенный пункт. На самом же деле, флаг был сброшен на магните при помощи дрона.