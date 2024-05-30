Пятеро человек в Крыму оказались завербованными ГУР Минобороны Украины. Они должны были осуществить диверсии на объектах железнодорожного транспорта. Один из участников диверсионной группы погиб от взрыва, когда доставал из схрона взрывное устройство. Еще четверо были арестованы и уже дают признательные показания. Информацию об аресте диверсантов Крыму, работающих на киевский режим, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен ряд диверсионно-террористических актов на железной дороге и объектах критически важной инфраструктуры Республики Крым, запланированных украинскими спецслужбами»,- говорится в Телеграм-канале главы региона.

Как отметили в ФСБ, ГУР Минобороны Украины были завербованы пятеро крымчан, поддерживающих политику киевского режима. Руководителем группы был гражданин РФ 1970 года рождения. Именно он погиб во время детонации взрывного устройства. Его подельников арестовали. Все четверо полностью признали свою вину.

В домах диверсантов правоохранители обнаружили четыре самодельных бомбы, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, множество патронов и средства связи.