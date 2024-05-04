Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в Республике Крым продолжаются поиски троих солдат-срочников, вышедших на лодке в открытое море. 30 апреля двое солдат из Северной Осетии и один из Дагестана вышли в открытое море на весельной лодке в штормовую погоду. Их сослуживцы сообщили о случившемся в МЧС. Матери пропавших военнослужащих записали видеообращение с просьбой найти их сыновей.

Как рассказал Меняйло, оказывается вся необходимая помощь со стороны руководства республики для поиска пропавших солдат. Также о случившемся была проинформирована военная прокуратура.

«Пообщались с сестрой одного из них, уточнили нужную информацию», – сообщил глава Северной Осетии.

В Министерстве обороны РФ подтвердили факт исчезновения военнослужащих. По информации военного ведомства, солдаты вышли в море в районе 14:30 по мск 30 апреля. Известно, что из-за неблагоприятных погодных условий они не справились с управлением лодки.