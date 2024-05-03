Директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко рассказал о пополнении коллекции рыб еще тремя особями хищных групперов. Эти рыбы были вновь выловлены на побережье Черного моря крымскими рыбаками.

А это значит, что данный хищник, родиной которого является Средиземное море, теперь обитает в Черном море. Каждая из трех особей достаточно крупная по размерам: длина двух из них – 37 см, а третьей – 32 см. Масса тела 860, 752 и 748 граммов соответственно. Однако такие размеры не предел. При благоприятных условиях взрослая особь группера может вырастать до двух метров в длину.

«Они тут не ощущают дискомфорта и нашли кормовую базу, а, возможно, и начнут великое переселение, что представляет угрозу нашей фауне», – отметил Жиленко.

Данный случай является уже вторым с начала нынешнего года. Первый раз крымские рыбаки выловили двух групперов в феврале. Алуштинский аквариум пообещал вознаграждение за каждую пойманную особь редких рыб.