Минувшей ночью киевский режим осуществил ракетную атаку на Республику Крым. ВСУ использовали переданные США оперативно-тактические ракеты ATACMS. Заместитель главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Иван Шонус заявил, что подобные действия киевского руководства – это агония, передает РИА Новости.

«Обреченный киевский режим в агонии и последних конвульсиях пытается огрызаться и угодить своим западным кураторам… государство-террорист не может долго существовать», – заявил Шонус журналистам.

После того, как Украине был передан последний транш, киевское руководство старается любыми способами посеять панику среди жителей Крыма. По итогу, действия Киева приводят к совершенно обратному эффекту. Такими агрессивными действиями Зеленский и его прихвостни лишь усиливают чувство патриотизма в сердцах россиян, считает Шонус.

В ночь на 4 мая ВСУ выпустили оперативно-тактические ракеты ATACMS. Как сообщили в Минобороны РФ, все вражеские ракеты были сбиты над территорией республики средствами ПВО. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.