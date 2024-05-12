Практически сразу после объявления воздушной тревоги в нескольких регионах Украины в Кривом Роге Днепропетровской области громыхнул мощный взрыв. Киевский «24 канал», сообщивший об этом, не стал раскрывать какие-либо подробности.

Тревога была объявлена в Киевской и Черкасской областях, затем к ним присоединились Одесса, Сумы и Днепропетровск. Мониторинговые каналы написали, что через последний проследовала баллистическая ракета.

Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Сумской области. Утром 12 мая воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины в связи со взлетом истребителя МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

ВС РФ регулярно наносят удары по военной и промышленной инфраструктуре ВСУ. Ракеты и дроны-камикадзе «Герань» поражают аэродромы, склады с боеприпасами и ГСМ, объекты энергосистемы, логистику украинской армии, снижая ее боеспособность.