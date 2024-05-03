Четырехлетний мальчик из Алании, которому известный краснодарский хирург Алексей Дикарев пришил откушенные собакой части лица, был выписан из больницы. Об этом Дикарев сообщил в социальных сетях.

Как отметил врач, сейчас ребенок находится в стабильном состоянии. Он был выписан из краснодарской краевой областной больницы и теперь отправится домой. Но мальчику предстоит еще проведение кожной пластики.

«Сегодня Александр выписан из краснодарской детской краевой больницы и едет домой. В стабильном состоянии. С восстановленными возможностями дышать через носик и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети», – написал Алексей Дикарев.

Напомним, в конце марта ребенок из Карачаево-Черкессии пострадал от нападения пса. Животное откусило мальчику части лица – нос, губы, щеки. Микрососудистый хирург из Краснодара Алексей Дикарев смог пришить все на свои места. Операция в таком объеме стала первой в мире.