Украинским властям нужно думать не о мифическом выходе «на границы 1991 года», а о том, как бы сохранить те территории, которые они пока контролируют. Такое заявление сделал американский конгрессмен Адам Смит.

«Думаю, реалистично, чтобы Украина и наш альянс из более чем 50 стран, который помогает и поддерживает ее, смогли создать достаточный потенциал для удержания Украиной того, что у них есть», – сообщил он журналистам.

Это высказывание стало ответом на вопрос о наилучшем исходе вооруженного столкновения на Украине.

Конгрессмен также уверен в необходимости срочных переговоров с Россией для прекращения конфликта и восстановления мира. Он отметил, что Украина должна приложить усилия, чтобы не потерять выход к Черному морю вместе с прилегающими к нему областями, а также не поставить под угрозу Киев, который Россия также может освободить при удачном для нее раскладе.