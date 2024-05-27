В Китае, в так называемых «Небесных ямах», глубина которых достигает 100 и более метров, могут обитать неизвестные современной науке живые организмы. К такому выводу пришли китайские ученые.

Они отмечают, что на 30 процентах территории Китая находятся такие ямы. Они до сих пор не изучены как следует, хотя там могут жить совершенно неизвестные живые организмы.

Всего в Китае насчитывается двести «Небесных ям». Большинство располагается в юго-западной части страны между провинцией Шэньси и регионом Гуанси Чжуан. Наиболее глубокая из них находится в южной центральной части страны, в округе Фэнцзе. Она называется Фэнцзе.

Два года назад ученые проводили исследования в одной из карстовых воронок в регионе Гуанси Чжуан. Они спустились на глубину около 195 метров и обнаружили там древний лес с 40-метровыми деревьями.