В Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы, сообщил телеканал «Общественное». В ночь на 26 мая ВС РФ снова нанесли комбинированный массированный удар по тыловым районам противника.

Жители Староконстантинова, что в Хмельницкой области, сообщили о нескольких мощных взрывах, а также об отключении электрической энергии в городе. Мониторинговые Telegram каналы за несколько минут до этого сообщали о пуске ракеты «Кинжал» с истребителя МиГ-31К.

В Староконстантинове находится военный аэродром, активно используемый ВСУ. Именно по этому объекту чаще всего наносят удары ВС РФ.

Кроме того, по одному взрыву слышали жители Киевской и Житомирской областей. Над Кропивницким (ранее – Кировоград) были замечены дроны-камикадзе «Герань», однако никакой информации об атаке не поступало.