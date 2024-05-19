Украинский певец Андрей Данилко в образе Верки Сердючки организовал концерт в Киеве, однако мероприятие закончилось скандалом. Об этом рассказал сайт телеканала ТСН.

На концерте Данилко исполнил композицию, с которой выступал на Евровидении – «Dancing Lasha Tumbai». Только теперь ее название и слова припева звучат как «Dancing Russia Goodbye». Также «проводница» назвала «Голгофой» участниц европейского конкурса этого года от Украины и поздравила их с попаданием в тройку лучших.

Скандал разразился, когда Сердючка стала исполнять песни, написанные много лет назад и сделавшие ее популярной. Все дело в том, что все они на русском языке. Это возмутило поклонников, некоторые из которых сразу же встали и ушли с концерта.

Ранее о страданиях Данилко из-за невозможности выступать в России рассказал продюсер Сергей Лавров.