Украинский певец и шоумен Андрей Данилко, которого россияне обожали в образе Верки Сердючки, переживает из-за того, что ему запретили приезжать в Россию, сказал продюсер Сергей Лавров в беседе с МК.

Лавров признался, что Данилко ненавидел образ Сердючки, поэтому с большой неохотой соглашался на концерты и корпоративы. Но после них он возвращался на Украине с миллионами. Артист постоянно искал новый образ, хотел придумать что-то действительно гениальное, но всем хотелось видеть только Сердючку.

Хотя Данилко не любил выступать, он обожал русскую публику, своих фанатов из России. По словам Лаврова, артист сильно переживал после того, как ему закрыли в Россию въезд и перестали звать на русские корпоративы.

Причиной, напомнил продюсер, стало скандальное выступление артист на Евровидении. Песней «Раша, гудбай» Данилко, по мнению Лаврова, в очередной раз хотел хайпануть. Он вряд ли ожидал, что последствия будут настолько серьезными.

То, что теперь Данилко говорит гадости в адрес России, по мнению Лаврова, является результатом стороннего воздействия. «Все эти антироссийские высказывания Данилко хорошо проплатили», – считает продюсер.