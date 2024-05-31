Украинский портал «Общественное» пишет о взрывах в Киева рано утром в пятницу, 31 мая.

Отмечается, что взрывов было несколько, воздушная тревога объявлялась в 16 регионах Украины.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщили о нескольких «скоростных целях» в сторону Киева. Речь, скорее всего, о баллистических ракетах, которые быстро преодолевают большие расстояния и не сбиваются имеющимися в распоряжении ВСУ средствами противовоздушной обороны.

Практически сразу после объявления ракетной опасности в украинской столице сильно громыхнуло, затем послышались новые взрывы. Подробностей о пораженных целях пока нет. Сейчас объявлен отбой воздушной тревоги.

Напомним, ВС РФ регулярно наносят удары по объектам военной, промышленной и энергетической инфраструктуры, а также по логистическим объектам, которые используются для доставки в зону СВО западного вооружения.