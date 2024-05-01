Украинские власти продолжают бороться с памятниками. На этот раз они сочли «наследием коммунистического режима» установленный у здания МВД в Киеве памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову – персонажам фильма «Место встречи изменить нельзя».

Городской совет Киева также намеревается сносить монументы писателя Максима Горького и первого космонавта Юрия Гагарина. Всего в перечень внесено около 50 памятников.

Напомним, в 2015 году Киев начал так называемую «декоммунизацию», в рамках которой только за прошлый год было снесено 145 памятников. «Борьба» не ограничивается демонтажом монументов, украинские власти также переименовывают населенные пункты и улицы.

В Одессе, напомним, был снесен памятник императрице Екатерине Второй, что вызвало бурю протестов в городе.