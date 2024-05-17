В Верховный суд и правительство России отправлен пакет законопроектов по штрафам за курение, рассказал депутат Госдумы Артем Метелев. Он отметил, что один из них предлагает ввести штраф до 7 тысяч рублей для родителей, дети которых курят в возрасте до 16 лет.

В своем Telegram-канале Метелов опубликовал тексты законопроектов. Среди них можно найти и положение о штрафе для родителей за курение детей.

Ранее общественник Владимир Михайлов возмутился тем, что табачные изделия по-прежнему остаются в свободном доступе. Из-за этого, считает он, запрет на их продажу несовершеннолетним, не имеет никакого смысла.

Также, по словам Михайлова, в последнее десятилетие в 10 раз увеличилось количество случаев курения электронных сигарет (вейпов) несовершеннолетними.