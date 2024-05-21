Второй судебный процесс над заговорщиками, пытавшимися осуществить государственный переворот в Германии, начался во Франкфурте-на-Майне. Девять человек, замешанных в попытке смены власти незаконным способом были разоблачены в декабре 2022 года.

Как сообщают журналисты телеканала NTV, судебные слушания будут проходить вплоть до января 2025 года. А когда будет вынесен приговор – еще неизвестно. Среди задержанных заговорщиков оказались даже организаторы заговора, включая наследника династии Рейсс, Генриха ХIII.

Первый судебный процесс был проведен 29 апреля в Штутгарте во время которого происходил суд непосредственно над участниками заговора. Ими оказалось 27 человек, относившихся к так называемому «военизированному крылу». Их задачей являлся вооруженный захват власти.

Как сообщает сторона обвинения, данная группа должна была взять штурмом рейхстаг при вооруженной поддержке. В планы заговорщиков входил арест членов Бундестага и действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца.