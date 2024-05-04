В Германии найдена могила наемника Штефана Роланда Пури, который принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Пури почти два года воевал в зоне СВО, однако 13 марта он попал под артиллерийский удар. Наемник находился в блиндаже, который разнесло снарядом.

«Солдат удачи» с позывным «Боксер» командовал одним из подразделений «Иностранного легиона». Родом он из небольшого населенного пункта, расположенного неподалеку от Нюрнберга.

Ранее 38-летний наемник служил в ВС Германии и три раза ездил в командировки в Афганистан. В 2018 году от него ушла жена, после чего Пури замкнулся в себе и перестал проявлять активность в социальных сетях.