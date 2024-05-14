Специалисты из Екатеринбурга создали беспилотный летательный аппарат, технические характеристики которого соответствуют дрону DJI Mavic3, самому популярному в зоне проведения спецоперации.

Как отмечают разработчики нового беспилотника, их творение является более дешевым по себестоимости. К тому же, новый дрон является более устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

По словам руководителя компании «Авиакон» Дмитрия Рудика, перед специалистами стояла задача создать аналог DJI Mavic3, чтобы заменить его. Однако отечественный дрон был создан более совершенным.

«У нашего дрона есть несколько преимуществ: это собственное российское производство, и то, что дрон сделан на альтернативных частотах. Для ребят на фронте, которые будут этот дрон использовать, это огромный плюс», – заявил Рудик.

Преимуществом отечественного аналога также является возможность доработки беспилотника под конкретные запросы. К тому же, его стоимость не будет дороже DJI Mavic3.